На пляже в Вакарбулли мужчина тайно фотографировал загоравших топлесс женщин

30 мая незадолго до 13:00 работники спасательной службы Рижской муниципальной полиции, патрулируя пляж Вакарбулли, заметили подозрительного мужчину, который затаился в дюнной зоне среди кустов и фотографировал полуголых женщин

Полицейские-спасатели направились к мужчине и попросили показать отснятые фотографии, а заодно и объяснить, с какой целью они производились. Проверив фотографии, было обнаружено, что в течение часа мужчина сфотографировал 4-5 женщин. Все отдыхающие на фотографиях были топлесс, одновременно, стараясь сильнее загореть, у многих женщин и нижняяя часть купальника бикини была «минимизирована». На фотографиях женщины выглядели почти голыми в разных позах.

Сам мужчина свое поведение оправдывал любопытством. Он был прилично одет и признался, что дома его ждет жена и двое детей.

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Затем полицейские направились к одной из женщин, запечатленных на фотографиях. Она была шокирована. Женщина пояснила, что не давала разрешения себя кому-то фотографировать, поэтому желает написать заявление в Госполицию, чтобы призвать фотографа к ответственности.

На место происшествия были вызваны работники Госполиции, которые приняли заявление от женщины и доставили 39-летнего фотографа в участок.

Учитывая, что и ранее на пляжах были зафиксированы подобные случаи, в которых были затронуты права отдыхающих, Рижская муниципальная полиция в летний сезон в рамках возможного будет обращать внимание на подозрительных лиц на пляже. Одновременно полиция призывает сообщать, если такие странные люди будут замечены.

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