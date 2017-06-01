Пропавший в Риге 11-летний мальчик нашелся дома у друга

Пропавший 31 мая 2017 года 11 летний Каспар Закис нашелся у одного из друзей. С ним все в порядке. Мама друга, вернувшись с работы, обнаружила ребенка у себя дома и зная о том, что он находится в розыске, немедленно сообщила в полицию. В настоящее время Каспар находится в Земгальском полицейском участке и ждет маму.

Как уже писал Русский TVNET, в Риге на улице Стендес 2, без вести пропал несовершеннолетний Каспар Затис, которого в последний раз видели 31 мая примерно в 17:10, сообщает Государственная полиция.

Фото: Valsts policija

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