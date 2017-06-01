В Риге пропал 11-летний мальчик. Полиция просит о помощи

 

Фото: Valsts policija

В Риге на улице Стендес 2, без вести пропал несовершеннолетний Каспар Затис, которого в последний раз видели 31 мая примерно в 17:10- сообщает Государственная полиция.

Приметы: рост 134 сантиметра. Мальчик был одет в синие джинсы, черные с красным ботинки, серая куртка в черную клетку. Он среднего телосложения, глаза синего цвета, а волосы темно коричневого.

Мальчик ориентируется в округе и может самостоятельно найти дорогу до дома. У него нет ни мобильного телефона, ни документов.

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Полиция просит отозваться всех, кто видел ребенка или владеет какой-нибудь информацией - телефон 110 или 67070885.

Фото: Valsts policija

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