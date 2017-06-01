Таможенная полиция раскрыла нелегальное производство кофе

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД) на таможенном складе в Марупе и на перерабатывающем заводе в Риге обнаружила 5,2 тонны кофе с фальшивыми акцизными марками «Nestle» и «Nescafe», а также оборудование для производства и фасовки кофе, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

Кофе планировалось реализовать на рынке ЕС.

Обнаружена 21 паллета с кофе, маркированным этикетками «Nescafe Gold Blend», 1260 500-граммовых банок кофе «Nescafe Gold Blend», 6048 банок того же кофе в упаковках по 750 граммов. Отправителем товара было указано предприятие по переработке кофе в Риге, получателем - литовская фирма.

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Начато административное дело о незаконном использовании товарных знаков. Товар изъят и передан на хранение в Госагентство обеспечения.

Проводя проверку на предприятии по переработке кофе, сотрудники СГД обнаружили поддоны с надписями «Nestle» и «Nescafe», кофе в промышленных упаковках без этикеток, заготовки упаковок, оборудование для производства и фасовки. Против этого предприятия также заведено административное дело, а сырье и заготовки изъяты.

Образцы товаров переданы представителю владельца торговых знаков «Nestle» и «Nescafe». Установлено, что упаковки и заготовки картонных ящиков являются подделкой.

По расчетам представителя торговых знаков, нанесенный ущерб компании «Sociеtе des Produits Nestlе S.A.» составляет 534 тыс. евро, не считая нематериального урона, который еще подсчитывается.

В таможенной полиции СГД начат уголовный процесс, который направлен для дальнейшего расследования в Госполицию.


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