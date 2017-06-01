Окурки, алкоголь, грязь, вши: в Риге у пьяной матери отобрали ребенка

 

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

1 июня незадолго до 3 часов сотрудники Латгальского управления муниципальной полиции Риги отправились с визитом в Гризинькалнс, откуда поступила жалоба на длительный шум от соседей.

Стражи порядка прибыли на место происшествия, двери квартиры по указанному адресу открыл мужчина, находящийся в состоянии заметного алкогольного опьянения. Владелец квартиры пояснил, что у него гостят друзья, они употребляют алкоголь. Большая часть друзей уже ушла, а в квартире осталась только подруга с маленьким ребенком.

Во время осмотра жилья полицейские констатировали, что помещения не убраны и прокурены. На полу валялись пустые двухлитровые бутылки от пива, окурки, остатки еды и грязная одежда. В прихожей было разбито зеркало и валялись его осколки. В одной из комнат на диване спала девочка примерно 4 лет с пьяной женщиной. В помещениях сильно пахло алкоголем и сигаретами. Во время разговора проснулась и женщина, которая рассказала, что присматривает за дочерью подруги, пока та на вечеринке.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

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Вскоре в квартиру пришел мужчина старшего возраста, который рассказал, что является дедушкой ребенка. Мужчина был заметно пьян, о чем свидетельствовал характерный запах и неясная речь. Затем появилась и мать девочки, которая также была заметна пьяна. Она утверждала, что оставила дочь под присмотром дедушки. Матери провели проверку концентрации алкоголя в выдохе, оказалось, что в ее крови - 2,65 промилле алкоголя.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Принимая во внимание тот факт, что ребенок находился в антисанитарных условиях и никто из родственников не был способен позаботиться о девочке, было принято решение забрать ее и доставить в безопасную среду - кризисный центр. Также были вызваны медики, которые констатированы, что у девочки в волосах поселились вши.

Материалы дела переданы Рижскому сиротскому суду.



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