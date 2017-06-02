Триллер на Маскачке: Полицейские будни полны сюрпризов

30 мая около 22:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Латгальское предместье, где жители одного многоквартирного дома наблюдали в своем дворе ссору живущей по соседству супружеской пары. Спор быстро перешел в драку.

Прибывшим на место полицейским жители пояснили, что незадолго до приезда сотрудников мужчина, который дрался, убежал и скрылся за соседним домом. В то время как женщина осталась сидеть на земле.

Полицейские отправились на поиски, которые увенчались успехом. Агрессивного мужчину усадили в полицейский автомобиль, где

он категорически отрицал, что бил жену, утверждая, что это была обычная ссора.

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В свою очередь женщина уверяла, что сама во всем виновата. Регулярное употребление алкоголя у них часто приводит к ссорам. Пострадавшей предложили вызвать «скорую», однако она категорически отказалась. Также женщина не согласилась на отделение агрессора, повторяя, что сама во всем виновата.

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Во время проверки данных выяснилось, что мужчину разыскивают за умерщвление по невнимательности. Во время досмотра на его одежде обнаружили так называемый звуковой чип противокражной системы («пищалка»).

Мужчину доставили в участок Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

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