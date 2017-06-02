Задержание контрабандиста в Алуксненском крае закончилось стрельбой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

В ночь на 2 июня в Алуксненском крае пограничники во время задержания сигаретного контрабандиста ранили его, сообщает Государственная пограничная охрана.

Проверяя информацию о возможном нарушителе, примерно около полуночи, работники пограничной охраны обнаружили контрабандиста.

Мужчина отказывался подчиняться требованиям пограничников и оказал физическое сопротивление, а после попытался, но пограничник выстрел ему в ногу. Нарушителю оказали первую помощь и доставили в больницу.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о контрабанде и сопротивлении представителям власти.

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