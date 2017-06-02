За кражу арендованного велосипеда ночью задержали мужчину

 

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Этой ночью, 2 июня, работники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции по камерам заметили подозрительного мужчину, который неподалеку от Памятника Свободы шел рядом с уставшим отдыхающим и просил денег. Затем мужчина подошел к место аренды велосипедов Sixt, где взял один из велосипедов и уехал.

Работники центра видеонаблюдения связались с коллегами, патрулировавшими улицы рядом с местом происшествия, чтобы они проверили обстоятельства дела. Полицейские направились за подозрительным мужчиной. Между тем работники центра видеонаблюдения связались с представителем арендатора велосипедов, который подтвердил, что велосипед был украден.

В итоге 42-летний мужчина, взявший велосипед, был задержан. На место были вызваны работники Госполиции, которые переняли работу.

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