В Вецмилгрависе из-за одного наркомана эвакуировали весь подъезд

 

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

1 июня около 22 часов в Рижскую муниципальную полицию поступил вызов в Вецмилгравис, где некий агрессивный мужчина в подъезде своего дома разлил бензин.

На место незамедлительно отправился ближайший экипаж, который встретили встревоженные жители. Они сообщили, что в подъезде находится опасный мужчина.

Полицейские отправились в подъезд, где чувствовался сильный запах бензина, и стоял мужчина со сжатыми кулаками. Ему велели немедленно выйти из подъезда, но он никак не реагировал.

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Учитывая, что мужчина не выполнил приказа покинуть опасное помещение, стражи порядка решили вывести его силой. Мужчина активно сопротивлялся, схватил сотрудника за форму, начал размахивать кулаками. Его руки заблокировали, уложили на пол и надели наручники.

Задержанный мотивы своих действий не объяснил, вместо этого несколько минут оскорблял полицейских. Его усадили в отделение для временного задержания оперативного автомобиля.

На место событий вызвали еще один экипаж, который эвакуировал людей из здания. Также на место прибыла бригада медиков Службы неотложной медицинской помощи, которые приняли решение госпитализировать мужчину, так как, вероятно, он был под воздействием психотропных веществ. Одновременно полицейские выяснили, что мужчина неоднократно привлекался к ответственности за употребление наркотиков. С целью безопасности медиков, полицейские сопроводили «скорую» до Рижского центра психиатрии и наркологии. Также вызвали Государственную пожарно-спасательную службу, сотрудники которой ликвидировали последствия.

В то же время сотрудники полиции отправились в квартиру дебошира и обнаружили там разбитую и опрокинутую мебель, облитую бензином. Во время разговора с жильцами дома, выяснилось, что одним из возможных мотивов мужчины могло стать истечение срока аренды квартиры, поэтому он и решил все сжечь. Соседи также рассказали, что мужчина регулярно пьет и употребляет наркотические средства, но такого он еще не устраивал.

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