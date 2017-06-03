Начат уже третий уголовный процесс о возможном подкупе избирателей

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: Ieva Lūka / LETA

Госполиция начала уголовный процесс о возможной покупке голосов избирателей, однако не раскрывает, в каком регионе это произошло.

Должностные лица Госполиции отреагировали на информацию о том, что один из кандидатов в депутаты, возможно, покупал голоса избирателей. По факту случившегося начат уголовный процесс, который передан Полиции безопасности (ПБ), сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица.

Госполиция сегодня зарегистрировала 22 нарушения, большая часть которых связана с вовремя не убранными материалами предвыборной агитации. Восемь нарушений зарегистрировано в Рижском регионе, пять – в Видземском регионе.

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Как сообщалось, вчера и сегодня ПБ из разных регионов Латвии получила сигналы о возможной покупке голосов избирателей разными партиями.

Вчера ПБ начала два уголовных процесса о сознательном препятствовании свободному волеизъявлению избирателей. Уголовные процессы начаты о возможных преступных деяниях в связи с назначенными на 3 июня выборами местных самоуправлений.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

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