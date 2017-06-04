У ПБ нет информации о новых случаях подкупа избирателей

У Полиции безопасности (ПБ) нет информации о новых случаях подкупа избирателей на прошедших вчера муниципальных выборах.

Как агентству ЛЕТА сообщили в ПБ, ночь после выборов в целом прошла спокойно.

Также в ПБ отметили, что более подробный отчет о работе правоохранительных органов во время выборов ожидается в ближайшие несколько дней.

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В Госполиции тоже сообщили, что сообщений о новых нарушениях не поступало. «День выборов был довольно спокойным. В ночное время также ничего особенного не произошло», - сказала представитель Госполиции Илзе Юревица.

























Aizvērt Люди участвуют в голосовании в Рижской плявниекской гимназии Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA







Как сообщалось, 3 июня ПБ получила 29 сигналов о возможных нарушениях на выборах и начала их проверку. Некоторые из сообщений не подтвердились, по другим продолжается проверка.

Также 2 и 3 июня ПБ получила из разных регионов Латвии сигналы о возможном подкупе избирателей в пользу различных партий.

В целом правоохранительные органы начали три уголовных процесса о возможном подкупе голосующих.











































Aizvērt Рижане участвуют в муниципальных выборах Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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