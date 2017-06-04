Пропавшая девушка из рекламы Tele2 найдена мертвой

Пропавшая без вести Эрна Даудзварде найдена мертвой, сообщает Bezvests.lv.

«С болью в сердце сообщаю всем, что вчера Эрну нашли в Лиласте на Земелю, рядом с морем. Ее опознали и доставили в Ригу. Ведется расследование. Примите мои искренние соболезнования все, кто ждал и надеялся, все, кто искал. Спасибо всем за ваше волнение и участие. О времени и месте похорон будет сообщено отдельно. Особая просьба, воздержитесь от распросов и комментариев. Нам всем очень тяжело, и, конечно, очень хочется узнать, что случилось, но Эрну это не вернёт. Ведется следствие», - написала в своем профиле Фейсбука подруга Эрны Ксения Трухан.

Эрну многие жители Латвии знали как Анну из рекламы Tele2.