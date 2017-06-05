Полицейские вытащили из Кишозера 247 метров браконьерских сетей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sintija Zandersone / LETA

В воскресенье, 4 июня, сотрудники Управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции получили информацию от рыбака, который заметил в водах Кишоэзерса нелегальную сеть. Мужчина решил сообщить об этом, и дождался полицию, чтобы показать конкретное место.

Прибывшие на место полицейские, помимо сетей, на которые указал рыбак, обнаружили еще три.

Сотрудники РМП вытащили сети и обнаружили в них рыбу, которую выпустили в озеро. В общей сложности конфисковано 247 метров сетей.

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По данному факту составлен протокол об административном правонарушении за ловлю рыбу во внутренних водах без соответствующего разрешения, в запрещенном месте, в запрещенное время или запрещенным способом.

За такое нарушение штраф может составить от 200 до 700 евро.

Полиция продолжает поиски второго браконьера.

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