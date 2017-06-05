Пропавшая девушка из рекламы Tele2 умерла не от насильственной смерти

 

Фото: Пресс-фото

Эрна Даудзварде, которую многие знали как девушку из рекламы Tele2 и которую с 31 мая разыскивали, была найдена мертвой. Согласно первоначальному осмотру на теле не были обнаружены следы насильственной смерти.

В Госполиции TVNET потвердили, что в субботу вечером в Лиласте был найден труп женщины 1986 г.р. Первоначальный осмотр не показал, что она умерла от насильственной смерти. Назначена экспертиза для выяснения причин смерти.

В связи с произошедшим начат криминальный процесс.

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«С болью в сердце сообщаю всем, что вчера Эрну нашли в Лиласте на Земелю, рядом с морем. Ее опознали и доставили в Ригу. Ведется расследование. Примите мои искренние соболезнования все, кто ждал и надеялся, все, кто искал. Спасибо всем за ваше волнение и участие. О времени и месте похорон будет сообщено отдельно. Особая просьба, воздержитесь от распросов и комментариев. Нам всем очень тяжело, и, конечно, очень хочется узнать, что случилось, но Эрну это не вернёт. Ведется следствие», - написала в своем профиле Фейсбука подруга Эрны Ксения Трухан.

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Пропавшая девушка из рекламы Tele2 найдена мертвой

Пропавшая девушка из рекламы Tele2 найдена мертвой


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