KNAB получил более 300 сообщений о возможных нарушениях на выборах

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) получило от жителей более 300 сообщений о возможных нарушениях нормативных актов в день выборов и в предвыборный период, сообщили агентству ЛЕТА его представители.

KNAB рассмотрит всю полученную информацию и примет решение о дальнейшей ее проверке. Начато уже более 150 проверок.

KNAB напоминает, что партии должны подать декларации о предвыборных доходах и расходах в течение 30 дней после выборов, то есть до 3 июля. В выборах участвовала 51 партия.

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KNAB должно проверить эти декларации в течение шести месяцев со дня истечения срока их подачи.

Как сообщалось, Полиция безопасности получила более 100 сигналов о возможных нарушениях на выборах, большинство из них при проверке не подтвердилось.

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