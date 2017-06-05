Полиция оштрафовала французов за купание в городском канале Риги

Полиция самоуправления Риги задержала двух граждан Франции за купание в городском канале и отправление естественных надобностей в неподобающем месте.

В субботу неподалеку от памятника Свободы полицейские заметили двух мужчин, которые купались в канале. У мостика возле Латвийской национальной оперы они вылез на берег, и один из них снял трусы. Полиция потребовала, чтобы мужчина немедленно оделся.

В ходе переговоров выяснилось, что оба француза приехали в Ригу на «мальчишник». Факт отправления естественных надобностей был зафиксирован видеокамерами.

Реклама

Оформлен протокол о мелком хулиганстве. Обнажившийся мужчина заплатит штраф 250 евро, его товарищ - 70 евро.