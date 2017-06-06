Сожитель сообщил о пропаже женщины; ее нашли пьяной на газоне с другим

4 июня незадолго до 22:00 работники Рижской Муниципальной полиции получили информацию про двух персон, которые в состоянии алкогольного опьянения отдыхали на газоне в Торнякалнсе.

Прибывш на место событий, полицейские увидели спящего на траве мужчину, рядом с которым сидела женщина. В ходе разговора она рассказала, что с другом они были у знакомых, а по дороге домой очень устали, поэтому решили прилечь отдохнуть на газон.

От парочки очень сильно пахло алкоголем, а кавалер был весь в грязи и не в состоянии передвигаться самостоятельно. В результате проверки данных выяснилось, что женщина объявлена в розыск как без вести пропавшая, а у мужчины нет декларации места жительства.

Реклама

Разыскиваемая женщина рассказала, что переехала в Ригу и начала жить с новым другом. О своих планах никому сообщать не стала, и предыдущему сожителю тоже, который, скорее всего и написал заявление о ее исчезновении.

Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть.

Еще по этой теме