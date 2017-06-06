Иманта: шумевший в квартире мужчина встретил полицию с оружием

Около полуночи 4 июня сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Иманту, где жильцы одного из домов жаловались на соседа, мешавшего спать – у него в столь поздний час слишком громко работал телевизор.

Прибывшим на место полицейским дверь открыл мужчина средних лет, который был одет только в майку и трусы, а в руках держал газовый пистолет. Когда нарушитель спокойствия увидел полицию, то тут же положил пистолет на тумбочку в прихожей, надел брюки и сообщил, что взял оружие только в порядке самообороны. Он сделал тише звук телевизора и обещал впредь в ночные часы думать о покое соседей.

Во время проверки данных оружия выяснилось, что оно не зарегистрировано в предписанном законом порядке. На место прибыла Госполиция, которая переняла работу.

Реклама

Еще по этой теме