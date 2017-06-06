Таможенная полиция обнаружила в Ропажи 1,5 тонны контрабандного табака

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД) обнаружила в Ропажи в одном ангаре 1,5 тонны табака, по всей вероятности, ввезенного в Латвию контрабандой, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

Ангар был осмотрен на основании оперативной информации в рамках административного процесса.

Сотрудники СГД обнаружили в ангаре нелегально хранившийся нарезанный табак, оборудование для измельчения табака, ножи и электропогрузчики. Ангар был оснащен охранной системой.

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Начат уголовный процесс по статье, предусматривающей в качестве самой суровой меры наказания краткосрочное лишение свободы.

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