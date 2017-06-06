СГД раскрыла схему мошенничества в ресторанах в Старой Риге

Служба государственных доходов (СГД) проведя на прошлой неделе рейды в ряде предприятий общепита в Старой Риге, раскрыла крупномасштабную схему мошенничества, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.
Все проверенные предприятия имеют одних и тех же владельцев, способы мошенничества тоже идентичны.
Эти предприятия в качестве подтверждающих сделку документов вместо чеков выдавали предварительные чеки, что позволяло им скрывать или уменьшать реальный оборот.
Проверки продолжатся, причиненный ущерб подсчитывается.
В этом году СГД раскрыла еще два случая крупного мошенничества - в предприятии автосервиса и торговли автомобильными запчастями в кассовых аппаратах регулярно отключалась электронная контрольная лента, что позволяет указывать не все сделки.
Недавно закончилась 30-дневная тематическая проверка четырех предприятий общепита, в трех из них обнаружены аналогичные нарушения.
В этом году СГД провела 431 тематическую проверку на предприятиях торговли и услуг.Еще по этой теме