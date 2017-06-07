В Бельгии расследуют дело о пожаре, в котором погибла латвийка

6 июня в Бельгии начали рассматривать дело о трагической смерти 22-летней латышки и 19-летней польки, которые погибли во время пожара 31 января 2014 года, сообщает Baltic Ireland.

Молодые женщины погибли во время пожара, который вспыхнул в студенческом доме в 2014 году. Девушек нашли без признаков жизни в деревянном шкафу. Другим восьми студентам, в их числе шести из Ирландии, удалось спастись из огня.

В ходе расследование выяснили, что пожар начался из-за горящей сигареты на первом этаже здания.

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Полиция и пожарные сообщили, что здание не было зарегистрировано, как студенческая гостиница, поэтому строение не проходило специальные проверки на пожарную безопасность.