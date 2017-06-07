Принуждение инвалидов к голосованию на выборах: полиция начала проверку

Полиция безопасности (ПБ) проверяет информацию о возможном воздействии на обитателей филиала центра социального ухода «Рига» «Эзеркрасты» на муниципальных выборах.

Одна из пользовательниц социальных сетей утверждает, что видела, как на 103-й избирательный участок в центре культуры «Берги» 3 июня на автобусе были привезены обитатели социального центра с инструкциями, как голосовать.

В ПБ агентству ЛЕТА сообщили, что о данном случае ей известно, информация проверяется.

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Руководитель филиала «Эзеркрасты» Валентина Мальцане заявила агентству ЛЕТА, что

ничего подобного не было - обитатели центра 3 июня были привезены в центр культура на концерт норвежского хора.











































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По данным Центральной избирательной комиссии, в целом на 103-м участке проголосовало 1876 граждан, но действительными были признаны 1869 бюллетеней. На этом участке избиратели в основном голосовали за «Согласие», Новую консервативную партию и список Латвийского объединения регионов и «Для развития Латвии».

Филиал «Эзеркрасты» центра социального ухода «Рига» обеспечивает социальный уход и социальную реабилитацию лиц с инвалидностью и тяжелыми расстройствами психического здоровья.

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