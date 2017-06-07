Вызов на Маскачку: Полицейские задержали троих разыскиваемых

На днях около сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов на улицу Маскавас, где жители многоквартирного дома жаловались на подозрительную компанию в подъезде.

Прибывшие на место полицейские встретили группу лиц – пять мужчин и одну женщину. В ходе проверки личных данных выяснилось, что трое мужчин объявлены в розыск.

Также у полицейских появилось подозрение, что компания планировала употреблять наркотики. Они все как один это отрицали, утверждая, что просто пришли в гости к другу. Во время осмотра личных вещей у некоторых лиц были найдены шприцы, но наркотических веществ не обнаружено.

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Троих разыскиваемых доставили в Госполицию.