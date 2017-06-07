Вызов на Маскачку: Полицейские задержали троих разыскиваемых

Фото с места событий
 

Фото с места событий. Фото: Rīgas pašvaldības policija

На днях около сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов на улицу Маскавас, где жители многоквартирного дома жаловались на подозрительную компанию в подъезде.

Прибывшие на место полицейские встретили группу лиц – пять мужчин и одну женщину. В ходе проверки личных данных выяснилось, что трое мужчин объявлены в розыск.

Также у полицейских появилось подозрение, что компания планировала употреблять наркотики. Они все как один это отрицали, утверждая, что просто пришли в гости к другу. Во время осмотра личных вещей у некоторых лиц были найдены шприцы, но наркотических веществ не обнаружено.

Реклама

Троих разыскиваемых доставили в Госполицию.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Katvaru pag., 350000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

ВИДЕО: «Долгой дороге в дюнах» - 35. Как снимали легендарный фил Showbiz

ВИДЕО: «Долгой дороге в дюнах» - 35. Как снимали легендарный фил

Stratolaunch Systems:крупнейший в мире самолет для запуска ракет Hi-Tech

Stratolaunch Systems:крупнейший в мире самолет для запуска ракет

СМИ: Алла Пугачева перенесла срочную операцию Showbiz

СМИ: Алла Пугачева перенесла срочную операцию

Ученые рассказали, каких мужчин любят женщины Wo&Men

Ученые рассказали, каких мужчин любят женщины

Для поклонников Audi: популярные модели сквозь десятилетия Hi-Tech

Для поклонников Audi: популярные модели сквозь десятилетия

Происшествия и ЧП

Полиция

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 