В Болдерае полиция задержала наркомана с целой сумкой женских украшений

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Днем 6 июня во время патрулирования в Болдерае сотрудники муниципальной полиции заметили нетрезвого мужчину, который медленно покачивался и не мог устоять.

Полицейские подошли к мужчине и увидели, что на его руках, в районе вен, остались уколы. Мужчина был пассивным, с затуманенным взглядом.

Сотрудники порядка осмотрели сумку мужчины, в которой нашли наручные часы, женские украшения, визитки ломбардов, банковские карты на имя другого человека, шприцы и небольшой бумажный сверток с тремя таблетками неизвестного происхождения. Откуда у него все это, мужчина ответить не смог

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По подозрению в употреблении наркотиков и хранении краденных вещей 41-летний мужчина задержан и доставлен в Госполицию.

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