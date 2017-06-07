Девочки подростки совершили кражу и спрятались от полиции в туалете McDonald’s

Фото с места событий
 

Фото с места событий. Фото: Facebook/RPP

6 июня, около 16:00, к сотрудникам Рижской муниципальной полиции обратился охранник магазина одежды на бульваре З. А Мейеровица, который рассказал, что четыре девочки подросткового возраста ушли из магазина, прихватит по майке. После девочки пошли в расположенный рядом McDonald’s.

Полицейские отправились в кафе, на которое указал охранник. Заприметив полицию, девочки убежали и спрятались в туалете на втором этаже – забежали в одну кабинку. Когда дверцу открыли, то в мусорном баке обнаружили одну из украденных маек.

Во время разговора выяснилось, что трем девочкам 14 лет, а их подружке, оказавшейся называть свое имя – 13. Девушки отрицали факт кражи.

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Представитель магазина выразил желание написать заявление, чтобы привлечь девушек к ответственности. На место прибыли представители Госполиции, которые задержали девушек и вытащили из кабины украденные майки.

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