Задержаны администраторы процесса неплатежеспособности Крумс и Спрудс

Илмар Крумс и Марис Спрудс
 

Илмар Крумс и Марис Спрудс. Фото: LETA

 

Госполиция задержала администратора процесса неплатежеспособности ликвидируемого «Trasta komercbanka» Илмара Крумса и администратора еще одного процесса неплатежеспособности Мариса Спрудса.

Телефон Крумса выключен, а в офисе Спрудса агентству ЛЕТА сообщили, что его нет на месте и пару дней он будет в отпуске.

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА информации, в среду Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБОП) провело несколько обысков.

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Начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин сообщил, что

в целом были задержаны четыре человека, в том числе администраторы процесса неплатежеспособности.

Он подтвердил, что вчера УБОП провело ряд следственных действий по ранее начатым уголовным процессам, в том числе обыски. Эти дела возбуждены о возможных преступлениях в рамках процессов неплатежеспособности.

В настоящее время полиция проводит другие процессуальные действия, но в интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

Латвийская ассоциация сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности пока тоже не располагает информацией о задержании Крумса и Спрудса.

Телепередача «Ничего личного» в прошлом году сообщала, что

Крумс в процессе ликвидации потратил почти 7 млн евро на различные договоры об оказании услуг,

причем большая часть этих средств досталась Спрудсу. Недавно телепередача сообщила, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало в отношении Крумса уголовный процесс о невыполнении судебного приговора.

Суд Видземского предместья Риги сейчас рассматривает иск Комиссии рынка финансов и капитала об отстранении Крумса от выполнения служебных обязанностей.

Имя Спрудса уже неоднократно упоминалось в нескольких громких процессах неплатежеспособности, например, ООО «Пелтес ипашуми» и ООО «Дзимта сета».

В июне 2005 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало Спрудса по подозрению в вымогательстве взятки и посредничестве во взяточничестве, но затем прокуратура прекратила уголовный процесс за отсутствием состава преступления.


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