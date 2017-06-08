Задержаны администраторы процесса неплатежеспособности Крумс и Спрудс

Госполиция задержала администратора процесса неплатежеспособности ликвидируемого «Trasta komercbanka» Илмара Крумса и администратора еще одного процесса неплатежеспособности Мариса Спрудса.
Телефон Крумса выключен, а в офисе Спрудса агентству ЛЕТА сообщили, что его нет на месте и пару дней он будет в отпуске.
По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА информации, в среду Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБОП) провело несколько обысков.
Начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин сообщил, что
в целом были задержаны четыре человека, в том числе администраторы процесса неплатежеспособности.
Он подтвердил, что вчера УБОП провело ряд следственных действий по ранее начатым уголовным процессам, в том числе обыски. Эти дела возбуждены о возможных преступлениях в рамках процессов неплатежеспособности.
В настоящее время полиция проводит другие процессуальные действия, но в интересах следствия более подробная информация не предоставляется.
Латвийская ассоциация сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности пока тоже не располагает информацией о задержании Крумса и Спрудса.
Телепередача «Ничего личного» в прошлом году сообщала, что
Крумс в процессе ликвидации потратил почти 7 млн евро на различные договоры об оказании услуг,
причем большая часть этих средств досталась Спрудсу. Недавно телепередача сообщила, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало в отношении Крумса уголовный процесс о невыполнении судебного приговора.
Суд Видземского предместья Риги сейчас рассматривает иск Комиссии рынка финансов и капитала об отстранении Крумса от выполнения служебных обязанностей.
Имя Спрудса уже неоднократно упоминалось в нескольких громких процессах неплатежеспособности, например, ООО «Пелтес ипашуми» и ООО «Дзимта сета».
В июне 2005 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало Спрудса по подозрению в вымогательстве взятки и посредничестве во взяточничестве, но затем прокуратура прекратила уголовный процесс за отсутствием состава преступления.