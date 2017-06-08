Полиция поймала семь магазинов на продаже сигарет и алкоголя детям

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В конце недели в девятых классах пройдут выпускные, поэтому Рижская муниципальная полиция заблаговременно провела масштабные профилактические рейды по торговым местам Риги, чтобы проконтролировать соблюдение запрета на продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним.

Всего полиция проверила 13 торговых мест, обнаружив, что в семи из них продавали акцизные товары (алкоголь, табак, а также жидкий никотин и энергетические напитки) несовершеннолетним. В контрольные проверки работники полиции при согласии родителей и в соответствии с правилами Кабинета министров вовлекали несовершеннолетних, которые пытались купить запрещенный товар.

Особенно неприятный случай произошел в одном из магазинчиков Саркандаугавы, где продавец продала несовершеннолетнему энергетический напиток. В момент сделки продавец попросила предъявить удостоверяющий личность документ. Несовершеннолетняя показала ID карту, а продавец,

видя, что ребенку только 16 лет, отпустила ей и энергетик, и сигареты.

Работники Земгальского управления Рижской муниципальной полиции составили протокол об административном нарушении правил торговли.

Реклама

Согласно Латвийскому кодексу об административных правонарушениях за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним можно привлечь к ответственности и продавца, и предприятие. На продавца налагают денежный штраф в размере от 280 до 350 евро, на юридическое лицо – от 700 до 1400 евро.

Рижская муниципальная полиция и впредь

будет проводить проверки на рабочих местах, чтобы следить за тем, как торговцы соблюдают прописанные в нормативных актах требования о торговле алкогольными и табачными изделиями.

Полиция призывает в случае, если вы становитесь свидетелем подобной ситуации, когда в торговом месте продают алкоголь или табачные изделия несовершеннолетним, сообщать по телефону 110 или по мобильной аппликации муниципальной полиции.

Одновременно Рижская муниципальная полиция приглашает молодых людей в возрасте 15 -17 лет, которые хотят принять участие в контрольных закупках. Это возможность посмотреть на работу полиции, отмести все стереотипы и увиденные в фильмах сюжеты. Заявки можно присылать на почту rpp.blpn@riga.lv. Заявления нужно писать в свободной форме, указав контактную информацию и личные данные и ребенка, и родителей.

Еще по этой теме
В Видземе и Латгале найдены пьяные подростки, спящие на улице

В Видземе и Латгале найдены пьяные подростки, спящие на улице

Девочки подростки совершили кражу и спрятались от полиции в туалете McDonald’s

Девочки подростки совершили кражу и спрятались от полиции в туалете McDonald’s


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR

reklama.vesti.lv

В Риге появятся новые зарядные станции для электромобилей Hi-Tech

В Риге появятся новые зарядные станции для электромобилей

Точь-в-точь! Модель повторила свою обложку Playboy через 30 лет! Wo&Men

Точь-в-точь! Модель повторила свою обложку Playboy через 30 лет!

Миллиардер Петр Авен впервые вышел в свет с новой возлюбленной Showbiz

Миллиардер Петр Авен впервые вышел в свет с новой возлюбленной

ВИДЕО: Как 18 000 латвийцев атаковали электричку в 2007 году Showbiz

ВИДЕО: Как 18 000 латвийцев атаковали электричку в 2007 году

«У мамы был приступ»: Орбакайте о состоянии здоровья Пугачевой Showbiz

«У мамы был приступ»: Орбакайте о состоянии здоровья Пугачевой

Полиция

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 