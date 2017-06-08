Полиция поймала семь магазинов на продаже сигарет и алкоголя детям

В конце недели в девятых классах пройдут выпускные, поэтому Рижская муниципальная полиция заблаговременно провела масштабные профилактические рейды по торговым местам Риги, чтобы проконтролировать соблюдение запрета на продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним.

Всего полиция проверила 13 торговых мест, обнаружив, что в семи из них продавали акцизные товары (алкоголь, табак, а также жидкий никотин и энергетические напитки) несовершеннолетним. В контрольные проверки работники полиции при согласии родителей и в соответствии с правилами Кабинета министров вовлекали несовершеннолетних, которые пытались купить запрещенный товар.

Особенно неприятный случай произошел в одном из магазинчиков Саркандаугавы, где продавец продала несовершеннолетнему энергетический напиток. В момент сделки продавец попросила предъявить удостоверяющий личность документ. Несовершеннолетняя показала ID карту, а продавец,

видя, что ребенку только 16 лет, отпустила ей и энергетик, и сигареты.

Работники Земгальского управления Рижской муниципальной полиции составили протокол об административном нарушении правил торговли.

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Согласно Латвийскому кодексу об административных правонарушениях за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним можно привлечь к ответственности и продавца, и предприятие. На продавца налагают денежный штраф в размере от 280 до 350 евро, на юридическое лицо – от 700 до 1400 евро.

Рижская муниципальная полиция и впредь

будет проводить проверки на рабочих местах, чтобы следить за тем, как торговцы соблюдают прописанные в нормативных актах требования о торговле алкогольными и табачными изделиями.

Полиция призывает в случае, если вы становитесь свидетелем подобной ситуации, когда в торговом месте продают алкоголь или табачные изделия несовершеннолетним, сообщать по телефону 110 или по мобильной аппликации муниципальной полиции.

Одновременно Рижская муниципальная полиция приглашает молодых людей в возрасте 15 -17 лет, которые хотят принять участие в контрольных закупках. Это возможность посмотреть на работу полиции, отмести все стереотипы и увиденные в фильмах сюжеты. Заявки можно присылать на почту rpp.blpn@riga.lv. Заявления нужно писать в свободной форме, указав контактную информацию и личные данные и ребенка, и родителей.

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