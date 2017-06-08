Вместе с Крумсом и Спрудсом, возможно, задержан администратор связанный с делом Труксниса

Вместе с администратором процесса неплатежеспособности ликвидируемого «Trasta komercbanka» Илмаром Крумсом и администратором еще одного процесса неплатежеспособности Марисом Спрудсом Госполиция, возможно, задержала и администратора Науриса Дуревскиса и финансиста Йорена Райтумса, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Телефоны Райтумса и Дуревскиса выключены.

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА информации, в среду Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБОП) провело несколько обысков.

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Пока неизвестно, в рамках какого уголовного процесса прошло задержание.

Начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин сообщил, что в целом были задержаны четыре человека, в том числе администраторы процесса неплатежеспособности.

Он подтвердил, что вчера УБОП провело ряд следственных действий по ранее начатым уголовным процессам, в том числе обыски. Эти дела возбуждены о возможных преступлениях в рамках процессов неплатежеспособности.

В настоящее время полиция проводит другие процессуальные действия, но в интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

Телефон Крумса выключен, а в офисе Спрудса агентству ЛЕТА сообщили, что его нет на месте и пару дней он будет в отпуске.

Телепередача «Ничего личного» в прошлом году сообщала, что Крумс в процессе ликвидации потратил почти 7 млн евро на различные договоры об оказании услуг, причем большая часть этих средств досталась Спрудсу. Недавно телепередача сообщила, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало в отношении Крумса уголовный процесс о невыполнении судебного приговора.

Суд Видземского предместья Риги сейчас рассматривает иск Комиссии рынка финансов и капитала об отстранении Крумса от выполнения служебных обязанностей.

Имя Спрудса уже неоднократно упоминалось в нескольких громких процессах неплатежеспособности,

например, ООО «Пелтес ипашуми» и ООО «Дзимта сета».

В июне 2005 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало Спрудса по подозрению в вымогательстве взятки и посредничестве во взяточничестве, но затем прокуратура прекратила уголовный процесс за отсутствием состава преступления.

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