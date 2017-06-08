56-летняя женщина вышла из Центра инфектологии и пропала

В среду 7 июня пропала пациентка Центра инфектологии 56-летняя Дайга Стумбре, которая приехала в Ригу на лечение из Кегумса - сообщает Bezvests.lv.

Известно, что 7 июня около 15:30 женщина вышла из Центра инфектологии, и больше ее никто не видел.

Последний раз Дайга созванивалась с сыном в тот же день в 19:46, сообщила ему, что находится в Риге, на улице Лачплеша, 27, и с тех пор на связь не выходила. Ее телефон выключен.

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При себе, кроме мобильного телефона, у женщины были деньги наличными.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения. Волосы каштаново-красного оттенка, с отросшими седыми корнями. Одета в красную ветровку с капюшоном и красные брюки. На ногах — кроссовки.

Всех, кто видел Дайгу Стумбре или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просят срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv по номеру 22084084.

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