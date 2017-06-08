Очевидец: на Валдемара произошло ДТП, но полиция не торопится

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В четверг (8 июня) вечером на улице Кришьяна Валдемара произошло ДТП с участием мотоциклиста и молодой женщины с ребенком на легковом авто. К счастью, никто не пострадал, однако, как рассказали сами участники происшествия, полиция не очень уж торопится на вызов. Об этом нам сообщил случайный очевидец и приложил фото с места событий.

«Я случайно проходила мимо и увидела, что на асфальте лежит мотоцикл, а рядом стоит машина с женщиной и ребенком у нее на руках. Было понятно, что они ждут либо полицию, либо скорую. Потом заметила и самого мотоциклиста, который стоял на остановке; все были целы и невредимы, и ждали приезда полиции. Мужчина сказал, что скорую вызывать не стали, ибо все, к счастью, целы. А вот полицию вызвали уже почти 30 минут назад и никто пока не приехал. Мотоциклист также добавил, что они всегда не особо «торопятся». Я подумала, что это странно, особенно, когда ДТП происходит на одной из центральных улиц» рассказывает очевидец.

Фото: Фото очевидца

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