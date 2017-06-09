Задержанного администратора Дуревскиса доставили в суд

В сопровождении сотрудников спецподразделения сегодня утром в Латгальский окружной суд Рижского района был доставлен администратор неплатежеспособности Наурис Дуревскис, сообщает LETA. В данный момент рещается вопрос о применении меры пресечения.

По наблюдениям агентства, в суде сегодня усилены меры безопасности. За порядком в зале следят минимум 10 полицейских.

Как уже сообщалось, Госполиция на этой неделе задержала администратора процесса неплатежеспособности ликвидируемого «Trasta komercbanka» Илмара Крумса и администратора еще одного процесса неплатежеспособности Мариса Спрудса. Вместе с ними были задержаны администратор Наурис Дуревскис и финансист Йорен Райтумс, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

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В среду Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБОП) провело несколько обысков. Начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин сообщил, что в целом были задержаны четыре человека, в том числе администраторы процесса неплатежеспособности.

Он подтвердил, что УБОП провело ряд следственных действий по ранее начатым уголовным процессам, в том числе обыски. Эти дела возбуждены о возможных преступлениях в рамках процессов неплатежеспособности.

В настоящее время полиция проводит другие процессуальные действия, но в интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

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