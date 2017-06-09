Прохожий помог туристу найти утерянный кошелек в Риге

8 июня около 8 утра к сотрудникам Рижской муниципальной полиции Рижской думы обратился мужчина, который на расположенной рядом стоянке нашел кошелек.

Полицейские проверили содержимое бумажника и обнаружили в нем ID карту гражданина Германии.

Используя социальную сеть Facebook, полицейские нашли владельца кошелька и пригласили явиться в думу для получения пропажи.

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Через некоторое время в думу пришел турист, который выразил огромную благодарность за найденный кошелек, ведь в нем были кредитные карты, деньги и документы.