Суд санкционировал арест администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса

Суд Латгальского предместья Риги сегодня выдал санкцию на арест администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса.

Решение суда можно в десятидневный срок обжаловать в Рижском окружном суде.

Когда суд ушел на совещание, конвоируемый Спрудс успел сказать журналистам, что во время обыска не было найдено ни одного документа, подтверждающего его причастность к преступлению.

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Как сообщалось, сегодня суд санкционировал арест администратора неплатежеспособности Науриса Дуревскиса.

Арестованные подозреваются в незаконном присвоении денежных средств банка,

сообщило Латвийское радио со ссылкой на неофициальные источники. Задержанные в рамках уголовного процесса подозреваются также в вымогательстве и легализации незаконно нажитых финансовых средств.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБОП) на этой неделе провело несколько обысков и произвело несколько задержаний. По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА информации, вместе с администратором процесса неплатежеспособности ликвидируемого «Trasta komercbanka» Илмаром Крумсом и администратором еще одного процесса неплатежеспособности Марисом Спрудсом был задержан Дуревскис и Йорен Райтумс.

Начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин сообщил, что в целом были задержаны четыре человека, в том числе администраторы процесса неплатежеспособности.

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