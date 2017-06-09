Подростки развлекаются: битье бутылок, порча имущества и побег от полиции

 

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

8 июня около 9 часов утра сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Старую Ригу, где несколько подростков выбрасывали стеклянные бутылки из окна пятого этажа.

На месте происшествия, на троутаре полицейские увидели множество осколков. Открытые окна были только на пятом этаже.

С целью выяснить, что случилось, полицейские отправились в квартиру, дверь которой им открыл молодой и нетрезвый человек. Во время осмотра там обнаружили еще шестерых пьяных. Во время проверки данных выяснилось, что четверо из них не достигли совершеннолетия.

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Вся компания категорически отрицала свою причастность к битью бутылок о брусчатку. На место прибыл еще один экипаж – с алкометром для проверки.

Выяснилось, что все четверо несовершеннолетних пьяны.

У одной девочки было 0,48 промилле, еще у одной – 2,88, у мальчиков – 1,68 и 0,49 промилле.

На место прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые, осмотрев подростков, пришли к выводу, что в госпитализации нет необходимости.

Что касается совершеннолетних членов этой компании, то им составили протоколы за доведение несовершеннолетних до состояния опьянения. Подростков же решили доставить в дежурную часть, но по дороге к оперативному транспорту двое решили убежать. Это не спасло их от административного дела, в рамках которого учтут их отношение к происшествию, например, побег от представителей полиции.

Девочек отвезли в дежурную часть, куда за ними пришли матери. Что касается сбежавших мальчиков, то об инциденте также сообщили их мамам.

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