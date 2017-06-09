Суд санкционировал арест администратора «Trasta komercbanka» Илмара Крумса

Илмарс Крумс
 

Илмарс Крумс. Фото: Ieva Lūka / LETA

Суд Латгальского предместья Риги сегодня выдал санкцию на арест администратора неплатежеспособности «Trasta komercbanka» Илмара Крумса.

Решение суда в десятидневный срок может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Как сообщалось, сегодня суд санкционировал арест администраторов неплатежеспособности Науриса Дуревскиса и Мариса Спрудса.

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Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБОП)

на этой неделе провело несколько обысков и произвело несколько задержаний.

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА информации, вместе с администратором процесса неплатежеспособности ликвидируемого «Trasta komercbanka» Илмаром Крумсом и администратором еще одного процесса неплатежеспособности Марисом Спрудсом был задержан Дуревскис и Йорен Райтумс.

Начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин сообщил, что в целом были задержаны четыре человека, в том числе администраторы процесса неплатежеспособности.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

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