Полиция разыскивает мужчину за нанесение телесных повреждений

12 марта этого года в Старой Риге между группой молодых людей произошел конфликт, во время которого парень, заснятый на видео, нанес удар в лицо другому молодому человеку.

Спустя неделю потерпевший обратился в Рижскую муниципальную полицию с заявлением, и по факту было заведено административное дело, в рамках которого назначена экспертиза для установления степени тяжести причиненных телесных повреждений.

На данный момент известно, что

потерпевший получил малозначительные телесные повреждения, за которые законом предусмотрен штраф от 210 до 430 евро.

Реклама

Facebook

Любого, кто узнает показанного на видео молодого человека, просят звонить по упомянутым номерам или сообщить по электронной почте.