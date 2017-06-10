В Елгаве в связи с незаконным оборотом наркотиков задержана группа лиц

Земгальское региональное управление Госполиции сообщает, что в прошлом месяце в Елгаве и Озолниеки были задержаны несколько человек, подозреваемых в незаконном изготовлении, хранении и реализации наркотических веществ. Начаты уголовные процессы.

В мае этого года в Елгаве в связи с незаконным оборотом наркотиков была задержана группа лиц - трое мужчин 1977, 1984 и 1992 года рождения, у которых сотрудники полиции изъяли 7 г высушенной и измельченной марихуаны.

В свою очередь, 17 мая в рамках начатого уголовного процесса сотрудники полиции провели два санкционированных обыска у задержанных и изъяли несколько саженцев конопли и 2 грамма высушенной марихуаны.

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В поселке Озолниеки 23 мая полицейские задержали юношу 1999 года рождения, у которого изъяли 2 г высушенной марихуаны.

Продолжая следственные действия, в поселке Озолниеки был задержан также мужчина 1990 года рождения, который незаконно продавал наркотики.

Проведя санкционированный обыск по месту жительства задержанного, полицейские обнаружили и изъяли 80 г высушенной марихуаны, электронные весы и измельчитель. В этом же поселке был задержан еще один мужчина 1990 года рождения, у которого дома обнаружили два скиммера с картами памяти для считывания данных карт в банкоматах.

25 мая еще один распространитель наркотиков был задержан в Елгаве. У мужчины 1966 года рождения изъяли 3 г высушенной марихуаны.

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