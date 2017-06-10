В Елгаве в связи с незаконным оборотом наркотиков задержана группа лиц

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Земгальское региональное управление Госполиции сообщает, что в прошлом месяце в Елгаве и Озолниеки были задержаны несколько человек, подозреваемых в незаконном изготовлении, хранении и реализации наркотических веществ. Начаты уголовные процессы.

В мае этого года в Елгаве в связи с незаконным оборотом наркотиков была задержана группа лиц - трое мужчин 1977, 1984 и 1992 года рождения, у которых сотрудники полиции изъяли 7 г высушенной и измельченной марихуаны.

В свою очередь, 17 мая в рамках начатого уголовного процесса сотрудники полиции провели два санкционированных обыска у задержанных и изъяли несколько саженцев конопли и 2 грамма высушенной марихуаны.

Реклама

В поселке Озолниеки 23 мая полицейские задержали юношу 1999 года рождения, у которого изъяли 2 г высушенной марихуаны.

Продолжая следственные действия, в поселке Озолниеки был задержан также мужчина 1990 года рождения, который незаконно продавал наркотики.

Проведя санкционированный обыск по месту жительства задержанного, полицейские обнаружили и изъяли 80 г высушенной марихуаны, электронные весы и измельчитель. В этом же поселке был задержан еще один мужчина 1990 года рождения, у которого дома обнаружили два скиммера с картами памяти для считывания данных карт в банкоматах.

25 мая еще один распространитель наркотиков был задержан в Елгаве. У мужчины 1966 года рождения изъяли 3 г высушенной марихуаны.

Еще по этой теме
В Резекне полиция нашла в частном доме плантацию марихуаны

В Резекне полиция нашла в частном доме плантацию марихуаны


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Katvaru pag., 350000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Не надо стесняться: Рианна показала располневшую фигуру в прозра Showbiz

Не надо стесняться: Рианна показала располневшую фигуру в прозра

Искусственный интеллект предскажет, когда человек умрет Hi-Tech

Искусственный интеллект предскажет, когда человек умрет

Ученые: алкоголь даже в малом количестве атрофирует мозг Hi-Tech

Ученые: алкоголь даже в малом количестве атрофирует мозг

Полезные советы для тех, кто съел слишком много Wo&Men

Полезные советы для тех, кто съел слишком много

Ученые узнали, что может изменить внешность ребенка еще в утробе Wo&Men

Ученые узнали, что может изменить внешность ребенка еще в утробе

Наркотики

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 