В пятницу в ДТП пострадали 17 человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/daveynin

В пятницу на дорогах Латвии зарегистрировано 116 ДТП, в которых пострадали 17 человек, свидетельствуют оперативные данные Госполиции.

Одна автоавария с пострадавшими произошла вчера вечером на Баускском шоссе в Кекавском крае. Там столкнулись грузовая аптомашина и две легковые, «Audi» и «Alfa Romeo», пострадали два человека.

49 автоаварий в пятницу зарегистрировано в Риге и ее окрестностях.

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В течение суток за нарушения правил дорожного движения оформлено 702 протокола, в том числе 339 за превышение скорости. В состоянии алкогольного опьянения задержано шесть водителей.


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