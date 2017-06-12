В последнее время Госполиция все чаще фиксирует ДТП, в которых произошло столкновение с животными. Как свидетельствует статистика полиции, за пять месяцев прошлого года было зафиксировано 144 таких случая, в свою очередь за первые пять месяцев этого - почти вдвое больше - 226.

При этом стражи порядка отмечают, что эти цифры не отражают реальную ситуацию, так как большая часть автоводителей после столкновения с животными в полицию не сообщает. Согласно данным Латвийского бюро страхования транспортных средств, ежегодно фиксируется примерно 1500 ДТП со сбитыми животными.

Автоводитель, запомни - если ты сбил животное, вне зависимости от того, дикое оно или домашнее, о произошедшем нужно сообщить в полицию! После этого стражи порядка проинформируют о происшествии ответственные службы, которые в случае необходимости окажут животному помощь или доставят на утилизацию. Кроме того, если своевременно сообщить об этом, то уменьшится вероятность того, что другой водитель не заметит животного и произойдет еще одно ДТП.

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После столкновения водитель не должен покидать место происшествия, так как подобная ситуация рассматривается как дорожно-транспортное происшествие. О том, что нельзя покидать место аварии после столкновения с животным, указано в законе.

Будьте внимательны, выбирайте подходящую скорость и следите за дорожными знаками, которые на соответствующих участках дорог указывают на возможное присутствие животных. Кроме того, нужно быть начеку, если вы увидели на дороге или вблизи ее животных. Их действия - непредсказуемы, в таких ситуациях предпочтительно снизить скорость.