МИД: участие латвийцев в контрабанде наркотиков - тревожная тенденция

Участие латвийцев в контрабанде наркотиков является тревожной тенденцией, заявили агентству ЛЕТА в МИД.

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Сегодня в международном аэропорту «Рига» состоялось открытие информационной кампании «Путешествуй смело». Ее партнер - Государственная полиция. На церемонии открытия начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин отметил, что число латвийцев, задержанных за границей за участие в контрабанде наркотиков, за последние пять лет практически не изменилось, однако это лишь видимая часть айсберга.

И. о. директора таможенного управления Службы госдоходов Ингрида Гулбе-Отаньке рассказала, что таможня обнаруживает как крупные контрабандные партии наркотиков, трафик которых организуют преступные группировки, так и небольшие количества наркотических и психотропных веществ, которые при себе или в личном багаже пытаются провезти лица, не осознающие или недостаточно серьезно воспринимающие ответственность за это правонарушение.

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В 2016 году было раскрыто 365 случаев контрабанды наркотических и психотропных веществ, 95% из них - с помощью служебных собак.

Директор консульского департамента МИД Гуна Япиня на церемонии открытия кампании напомнила, что МИД разработал «10 заповедей безопасного путешествия» и призывает следовать им, чтобы зарубежное путешествие оставило только приятные впечатления.

Информационная кампания будет проводиться с 12 июня по 16 июля на важнейших транспортных узлах, откуда люди выезжают в зарубежные поездки, и на транспорте: в аэропорту «Рига», на Рижском международном автовокзале, в Рижском пассажирском терминале, поездах «LDz Cargo», автобусах «Lux Express Latvia» и «Norma-A» (Ecolines), паромах «Tallink Latvija», а также в рижском общественном транспорте.

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