Полиция рассказала, где задержали больше всего латвийцев за контрабанду наркотиков

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

За последний год больше всего латвийских подданных было задержано за контрабанду наркотических и психотропных веществ в Испании, сообщил журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

Латвийцы участвуют в контрабанде наркотиков преимущественно за границей и задерживают их тоже в основном там. В 2015-2016 гг. для наркокурьеров был актуален маршрут с Ближнего Востока, а сейчас - из Южной Америки. Больше всего латвийцев (34) в течение последнего года было задержано в Испании. Там находится один из крупнейших аэропортов, где их и задерживают, пояснил он.

Второе место по числу задержанных за контрабанду наркотиков латвийцев занимает Россия, где за последний год было задержано 20 латвийских подданных, третье - Аргентина (15). Далее по этому показателю следуют Бразилия (14), Германия и Великобритания (по 13).

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Чаще всего нелегально перевозятся кокаин, метамфетамин, амфетамин, KHAT, героин, экстази, гашиш и кетамин. Контрабандисты используют для перевозки наркотиков в основном воздушное сообщение, судоходство и грузоперевозки.

Как сообщалось, сегодня в международном аэропорту «Рига» состоялось открытие информационной кампании «Путешествуй смело», организованной МИД в сотрудничестве с Государственной полицией.

Информационная кампания будет проводиться с 12 июня по 16 июля на важнейших транспортных узлах, откуда люди выезжают в зарубежные поездки, и на транспорте: в аэропорту «Рига», на Рижском международном автовокзале, в Рижском пассажирском терминале, поездах «LDz Cargo», автобусах «Lux Express Latvia» и «Norma-A» (Ecolines), паромах «Tallink Latvija», а также в рижском общественном транспорте.

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