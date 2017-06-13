В США предстал перед судом хакер из Латвии; за его поимку предлагали 50 000 долларов

 

Фото: FIB

В понедельник предстал перед судом в штате Миннесота (США) выходец из Латвии, обвиненный в США в мошенничестве через интернет в особо крупных размерах.

28-летний Шахуров в 2011 году был заочно обвинен американской юстицией в интернет-мошенничестве. В том же году, по запросу США он был задержан в Резекне, но ему удалось скрыться из поля зрения полиции, после чего был объявлен в международный розыск до ноября прошлого года, когда его удалось задержать в Польше. В один момент Шахуров был пятым в списке разыскиваемых киберпреступников ФБР и за его поимку предлагалось 50 000 долларов.

Как отметили в министерстве юстиции США, Шахуровс совершал махинации в киберпространстве в международных масштабах и обманным путем выманил у интернет-пользователей более 2 миллионов долларов.

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В сообщении также указывается, что латвиец создал фальшивый сайт «startribune.com» и предлагал купить там рекламу, после чего, распространял вирус, который замораживал работу компьютера до тех пор, пока пользователь не соглашался перевести мошеннику деньги.

В случае признания вины ему может грозить несколько десятков лет тюрьмы.

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