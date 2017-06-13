 

Фото: REUTERS/Scanpix

В понедельник в Риге поезд сбил 28-летнего мужчину, сообщает агентство ЛЕТА.

Пострадавший получил серьезные повреждения, в том числе травмы головы и позвоночника, а также внутренних органов. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Кроме того, в Риге 17-летний парень, управляя мотороллером, пострадал при столкновении с автомобилем. Молодой человек получил серьезные повреждения тела, в том числе травмы головы, ног и таза. Его также доставили в больницу.

Реклама

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1147 вызовов, 179 из которых были связаны с травмами.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 192000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR

reklama.vesti.lv

Премия «МУЗ ТВ» 2017: Бузова шокировала фанатов своим вокалом Showbiz

Премия «МУЗ ТВ» 2017: Бузова шокировала фанатов своим вокалом

В Сети показали гигантскую раненую акулу-людоеда Hi-Tech

В Сети показали гигантскую раненую акулу-людоеда

КОНКУРС! Хочешь побывать на концерте Александра Малинина? Showbiz

КОНКУРС! Хочешь побывать на концерте Александра Малинина?

ФОТО: Волочкова призналась, почему решила изменить внешность Showbiz

ФОТО: Волочкова призналась, почему решила изменить внешность

Дети в Интернете: Запросы о порно сменили наркотики и алкоголь Hi-Tech

Дети в Интернете: Запросы о порно сменили наркотики и алкоголь

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 