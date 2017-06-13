В понедельник в Риге поезд сбил 28-летнего мужчину, сообщает агентство ЛЕТА.

Пострадавший получил серьезные повреждения, в том числе травмы головы и позвоночника, а также внутренних органов. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Кроме того, в Риге 17-летний парень, управляя мотороллером, пострадал при столкновении с автомобилем. Молодой человек получил серьезные повреждения тела, в том числе травмы головы, ног и таза. Его также доставили в больницу.

Реклама

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1147 вызовов, 179 из которых были связаны с травмами.