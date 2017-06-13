В Зилупе поймали таиландцев с поддельными ID-картами Фрации

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Вчера на железнодорожном пункте пограничного контроля в Зилупе были задержаны пять прибывших пассажирским поездом из Москвы граждан Таиланда с поддельными французскими военными идентификационными картами, сообщили агентству ЛЕТА в Госпогранохране.

Поскольку совершенное ими правонарушение не причинило такого ущерба, чтобы присудить за него уголовное наказание, уголовный процесс об использовании поддельных документов в отношении задержанных начат не был.

Задержанные привлечены к административной ответственности и возвращены в страну, из которой прибыли в Латвию.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Премия «МУЗ ТВ» 2017: Бузова шокировала фанатов своим вокалом Showbiz

Премия «МУЗ ТВ» 2017: Бузова шокировала фанатов своим вокалом

Дети в Интернете: Запросы о порно сменили наркотики и алкоголь Hi-Tech

Дети в Интернете: Запросы о порно сменили наркотики и алкоголь

В США представили продолжение шутера Wolfenstein Hi-Tech

В США представили продолжение шутера Wolfenstein

В Сети показали гигантскую раненую акулу-людоеда Hi-Tech

В Сети показали гигантскую раненую акулу-людоеда

КОНКУРС! Хочешь побывать на концерте Александра Малинина? Showbiz

КОНКУРС! Хочешь побывать на концерте Александра Малинина?

Граница

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 