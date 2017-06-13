На улице Краста полиция задержала сильно пьяного автоводителя

Фото с места событий
 

Фото с места событий. Фото: Facebook/RPP

9 июня около 22:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию от очевидца, который заметил за рулем автомобиля марки Ford пьяного автоводителя. Почти сразу же поступил еще один звонок, сообщавший, что водитель направляется в сторону Кенгарагса.

Следуя указаниям очевидца, полицейские обнаружили автомобиль, который медленно и неуверенно ехал по улице Краста. Используя световые и звуковые сигналы, сотрудники неоднократно призывали водителя остановиться, но он не реагировал и продолжал свой путь.

Чуть позже полицейским, заблокировавшим дорогу, удалось остановить автомобиль. Когда сотрудники подошли к машине и открыли дверь, из салона автомобиля пошел сильный запах алкоголя. Водитель говорил невнятно, его движения были несогласованными. Двигатель сразу же заглушили, вытащили ключи из замка зажигания и вызвали сотрудников Государственной полиции, которые переняли работу на месте.

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