Мошенничество в Лиелвардской думе: государство пытались обмануть на 200 млн евро

Бывший председатель Лиелвардской краевой думы Янис Аболиньш
 

Бывший председатель Лиелвардской краевой думы Янис Аболиньш. Фото: Ieva Lūka/LETA

 

На прошлой неделе Госполиция признала подозреваемыми по так называемому делу о лиелвардском векселе на сумму 200 млн евро шесть человек, в отношении них избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

По подозрению в мошенничестве в крупном размере были задержаны три женщины (1960, 1972 и 1959 г. рожд.) и трое мужчин (1976, 1959 и 1977 г. рожд.).

Задержания были произведены в марте 2017 года в рамках уголовного процесса о том, что в ноябре 2015 года тогдашний мэр Лиелварде Янис Аболиньш подал в Госказну заявление, приложив вексель для займа в размере 200 млн евро на сделку Лиелвардского краевого самоуправления, которая не состоялась.

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В ходе расследования дела проведено 15 санкционированных обысков, во время которых изъята компьютерная техника, носители данных и документы. 9 июня задержанные были признаны подозреваемыми.

Как сообщалось, в конце 2015 года Лиелвардское самоуправление обратилось в правоохранительные органы с просьбой дать оценку действиям бывшего мэра Лиелварде Яниса Аболиньша.

Единолично выписав на имя офшорной компании вексель на сумму 200 млн евро, бывший руководитель самоуправления нарушил ряд законов.

Лиелвардская краевая дума лишила Аболиньша права подписи, а сам он ушел в отставку.

Как сообщила и.о. председателя думы Вита Волонте, Аболиньш выписал вексель на 200 млн евро компании «Riverside HK Ltd.», в связи с чем Лиелвардская дума аннулировала у него право подписи. Аболиньш подал заявление в Государственную казну, к которому прилагается вексель на 200 млн евро. В самоуправлении никто не был об этом извещен, так как бывший председатель думы принял единоличное решение.


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