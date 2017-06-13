В аварии на Вентспилсском шоссе погибли два человека

На Вентспилсском шоссе возле Варкальского канала произошло крупное ДТП, в результате которого погибли два человека - женщина и малолетний ребенок, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной полиции Анце Розите.

Оба погибших находились в автомобиле «Mazda». Еще один человек, ехавший в этом автомобиле, получил травмы.

К аварии причастны три автомобиля, движение на шоссе заблокировано в обоих направлениях.

Реклама

Травмы в результате ДТП получили также водители автомашин «Opel» и «Ford».

Еще по этой теме