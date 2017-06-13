В аварии на Вентспилсском шоссе погибли женщина и ребенок

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

 

На Вентспилсском шоссе возле Варкальского канала произошло крупное ДТП, в результате которого погибли два человека - женщина и малолетний ребенок, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной полиции Анце Розите.

Оба погибших находились в автомобиле «Mazda». Еще один человек, ехавший в этом автомобиле, получил травмы.

К аварии причастны три автомобиля, движение на шоссе было заблокировано в обоих направлениях.

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Травмы в результате ДТП получили также водители автомашин «Opel» и «Ford».

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