Золитуде: Пьяные грабители вломились в магазин и накормили собаку курицей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В конце прошлой недели двое основательно подвыпивших мужчин вломились в один из магазинов в Золитуде, где украли курицу и накормили свою собаку.

Грабителей заметил охранник магазина и тут же позвонил в полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали нарушителей, которые, как оказалось, находились в состоянии алкогольного опьянения.

По камерам видеонаблюдения полицейские выяснили, что мужчины вломились в продуктовый магазин поздно вечером, после его закрытия. Стоит добавить, что в ограблении участвовала и собака.

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Злоумышленники попали в магазин, выломав входную дверь. Проникнув внутрь они направились к полкам с алкоголем, но по дороге решили проявить заботу о своем четвероногом «компаньоне» и угостили его копченой курицей с магазинной полки.

В организме одного задержанного 1979 года рождения констатировали 2,5 промилле, а у второго 1973 года рождения — 3,79 промилле. Оба ранее попадали в поле зрения органов правопорядка за незаконное хранение оружия.

По делу начат уголовный процесс.


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