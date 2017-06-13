В Клайпеде за майку с советской символикой оштрафован гражданин Латвии

Полиция литовского города Клайпеда наказала денежным штрафом в размере 75 евро гражданина Латвии, на котором была майка с советской символикой.

Латвийца наказали в административном порядке, присудив минимальный штраф. В Литве закон предусматривает за демонстрацию нацистской и советской символики штраф в размере от 150 до 300 евро.

4 июня патрулям портового города сообщили, что на проспекте Тайкос гуляют трое нетрезвых мужчин, и на одном из них майка с советской символикой. Вскоре полиция обнаружила мужчину в сильном алкогольном опьянении, на его майке была пятиконечная звезда, серп с молотом и надпись «СССР».

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Должностные лица доставили мужчину в комиссариат, где выяснилось, что это гражданин Латвии 1983 года рождения. Он был беспокойным и оскорблял полицейских.